Lutto alla Banda Città di Treia: è mancato Luciano Calamante

Un lutto improvviso ha colpito la Banda Musicale Città di Treia: è passato a miglior vita Luciano Calamante, uno dei fondatori della compagine musicale treiese, musicista egli stesso, sempre presente nelle uscite non solo con la Banda ma anche con la Street Band. Cordiale e disponibile con tutti era un po’ il “nonno” della compagnia, sorridente, mai stanco anche nelle trasferte più faticose, come quelle fatte nei carnevali, tra la ressa delle persone, la confusione e il lancio dei coriandoli. Noi de “La rucola” abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarlo sia come musicista che come uomo di buon carattere. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e alla Banda Musicale Città di Treia.

19 febbraio 2020