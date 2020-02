Treia, si formalizza il gruppo di volontariato solidale

Il 21 febbraio 2020, alle ore 21, il comitato promotore per il volontariato solidale, indice un incontro a Treia nella la Sala Multimediale (ex Ipsia) in Via Cavour per formalizzare e definire la lista dei volontari che hanno dato l’adesione al progetto e hanno frequentato il corso tecnico di apprendimento (tenuto il 26 novembre 2019: https://auser-treia.blogspot.com/2019/11/treia-risultanze-del-corso-di.html?m=0).

Iscrizione all’Auser – Ora i volontari, per poter essere abilitati al servizio, e adeguatamente e regolarmente prestare opera di volontariato, nella Casa di Riposo e nel Reparto di cure intermedie dell’Ospedale di Treia, come richiesto dall’Asur provinciale, dovranno iscriversi all’Auser di Macerata (associazione di volontariato titolata a prestare il servizio interno alle strutture) dalla quale verranno assicurati contro eventuali incidenti. Il Comune di Treia ha dato una disponibilità a compartecipare alle spese assicurative.

Partecipanti all’incontro – All’incontro del 21 febbraio 2020 saranno presenti, oltre ai volontari, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dei Servizi sociali, nonché i rappresentanti delle associazioni promotrici: Antonio Marcucci di Auser Macerata e Paolo D’Arpini di Auser Treia, Sebastiano Rubera di Avis Treia, Barbara Rossetti di Adesso Yoga e Catia Castellani coordinatrice del gruppo.

19 febbraio 2020