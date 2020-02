Treia, corso base gratuito di nordic walking in 4 incontri

A Treia dal 21 marzo al 4 aprile si svolgerà un corso base gratuito di nordic walking, iniziativa organizzata dall’U.S. Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’Amministrazione comunale treiese con il sostegno di Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7) e nell’ambito del progetto “Sport a Treia”.

Primo appuntamento – Il via all’iniziativa ci sarà sabato 21 marzo alle ore 15:30 con la prima parte del corso di nordic walking al “Parco delle Querce” di Chiesanuova di Treia.

Secondo appuntamento – Domenica 22 marzo, alle ore 9:30, a San Lorenzo di Treia con ritrovo presso il piazzale del Santuario del Santissimo Crocifisso, ci sarà il primo allenamento.

Terzo appuntamento – Sabato 28 marzo, poi, alle ore 15:30 avrà luogo la seconda parte del corso di nordic walking al “Parco delle Querce” di Chiesanuova di Treia.

Quarto appuntamento – Ultimo appuntamento sabato 4 aprile alle ore 15:30 con l’allenamento a San Lorenzo di Treia con ritrovo presso il piazzale del Santuario del Santissimo Crocifisso.

Ai partecipanti è consigliato abbigliamento sportivo; i bastoncini per il corso saranno messi a disposizione dall’organizzazione dell’iniziativa e in caso di maltempo le attività saranno svolte al coperto.

I benefici – “Il nordic walking – dicono Danilo Tombesi, responsabile dell’iniziativa e Davide Buschittari vice sindaco di Treia – si pratica all’aria aperta, fa bene al cuore ed alla circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali. A prima vista sembrerebbe una cura miracolosa. Si tratta di un nuovo modo di praticare sport che si sta rapidamente affermando in tutto il mondo. Sport per tutti e per tutto l’anno che offre un modo facile, nel caso di Treia gratuito e divertente per gustare uno stile di vita sano ed attivo”.

Attività successive – Il progetto “Sport a Treia” prevede, dopo le lezioni gratuiti di nordic walking, ulteriori attività gratuite a favore di varie fasce della popolazione che saranno realizzate nel territorio comunale fino al mese di settembre 2020.

Info – Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3482407754 oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

20 febbraio 2020