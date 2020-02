Un nuovo libro: “Villa Cozza. Parco Urbano e Bene Comune”

Venerdì 21 Febbraio, alle ore 17:00, nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “IRCR Macerata” presenta – con il Patrocinio del Comune di Macerata e in collaborazione con Edizioni Simple, Spiazzati!, LegaAmbiente Marche, Italia Nostra e Rotary Club Macerata – il libro “Villa Cozza. Parco Urbano e Bene Comune”, redatto con grande cura da Letizia Carducci.

Il parco di Villa Cozza è uno spazio di grande valore ambientale, un polmone verde da sempre aperto al pubblico e frequentato dagli ospiti della Casa di Riposo e del Centro Residenziale Diurno, dai bimbi del Nido d’Infanzia e dal personale dell’Ospedale Provinciale, dai residenti nel quartiere e non, dagli allievi della Scuola Regionale per Infermieri, dalle tante Associazioni che vi svolgono attività culturali e dai tantissimi che qui cercano quiete e refrigerio, soprattutto durante la stagione estiva. Il libro “Villa Cozza. Parco Urbano e Bene Comune” coniuga felicemente l’affetto per la città, l’amore per l’ambiente – e per la bellezza di alcune conifere molto rare e dei tre “alberi monumentali d’Italia” presenti nel Parco – e la curiosità per la storia dell’edificio, vicende che, nel grande lavoro di ricerca svolto da Letizia Carducci, hanno riservato sorprese inaspettate quanto interessanti.

20 febbraio 2020