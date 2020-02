Un viaggio comico con Max Giusti al Teatro Comunale di Treia

La stagione del Teatro comunale di Treia è in dirittura di arrivo. Dopo una bellissima serie di spettacoli e prima dell’ultimo appuntamento con Gaia De Laurentis e Ugo Dighero, coppia collaudatissima che porterà in scena “Alle 5 da me” in programma il prossimo 13 marzo in apertura del Festival di San Patrizio, sabato 22 febbraio, in pieno clima carnevalesco, il sipario del teatro comunale di Treia tornerà a schiudersi per offrire al pubblico uno spettacolo esilarante, con Max Giusti, autentico mattatore che, con il suo nuovo “One man show”, offrirà al pubblico tante sorprese.

Un viaggio comico – Con il suo caratteristico stile dinamico, Max ci invita a seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti vissuti che rimbalzano in un continuo ping pong fra ieri e oggi. L’alternarsi fra ciò che è stato e la vita frenetica e smart dei giorni nostri, paleserà quanto è cambiato il concetto di quotidianità basato sul lavoro, il tempo libero e i rapporti interpersonali. A esempio, il bombardamento sistematico di offerte on line ha influenzato fortemente le nostre scelte su dove e quando andare in vacanza, come tenersi in forma, cosa acquistare. Oppure i numerosi programmi televisivi di cucina che hanno rivoluzionato la quotidianità cambiando completamente il concetto di “casareccio”; e ancora, i social o le nuove mode che hanno cambiato i metodi di relazionarsi all’altro sesso, soprattutto per chi, avendo circa 50 anni, era abituato a tutt’altro.

E l’italiano medio, che sia critico, polemico o pigro, come reagisce a tutto questo? Semplice… l’italiano glisserà con la consueta espressione a metà strada fra il sarcastico e lo scaramantico: “Va tutto bene”. Sì, perché è questa la frase che esorcizza tutto e che ci ricorda quanto, in fondo, siamo in grado di lasciarci le cose alle spalle, magari facendoci anche una risata sopra. Tra un capitolo e l’altro non mancheranno ovviamente gli innumerevoli personaggi interpretati da Max che tutti conosciamo, tratti dal mondo della tv, della musica ecc.

L’appuntamento è al Teatro comunale di Treia. State tranquilli… andrà tutto bene!

21 febbraio 2020