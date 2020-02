Camerino, domenica concerto del quintetto a fiati Eismos

Proseguono con grande interesse e successo di pubblico a Camerino i concerti della Gioventù Musicale d’Italia. Domenica 23 febbraio, alle ore 17:30 nell’aula magna del polo scolastico provinciale, sede dei Licei Costanza Varano e dell’Istituto Tecnico Antinori, si svolgerà il quarto appuntamento della 50^ Stagione Concertistica organizzato dalla storica associazione camerte. Ospite del pomeriggio sarà il Quintetto a fiati “EISMOS”, che eseguirà un interessantissimo programma impaginato con brani di Franz Danzi (Quintetto in sol minore op.56 n. 2), Gyorgy Ligeti (Six Bagatelles), Claude-Paul Taffanel (Wind Quintet) e Jaques Ibert (Trois pièces brevès).

Il Quintetto Eismos – Il Quintetto Eismos nasce a Roma dall’unione di cinque giovani strumentisti a fiato che frequentano l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; si è già esibito per importanti associazioni concertistiche ed enti, sotto la direzione di Maestri quali Antonio Pappano, Nicola Piovani, Giovanni Sollima, Salvatore Accardo, Yoel Levi… Il Quintetto propone una combinazione di repertorio puro, nuova musica e arrangiamenti, spaziando dalla musica del ‘700 alla contemporanea. Il Quintetto Eismos è composto da Tommaso Gaeta (flauto), Luca Di Manso (oboe), Giuseppe Federico Paci (clarinetto), Sarah Carbonare (fagotto) e Pierluigi Santucci (corno).

Info – Per ulteriori informazioni sulla stagione si può consultare il sito www.jeunesse.it, scrivere una mail (gmi_camerino@libero.it, oppure info@musicamdo.it), telefonare ai numeri 338.3821153 – 328.6111678. Il costo del biglietto intero è di euro 10, ridotto ad euro 5 per gli studenti universitari; ingresso libero invece per gli studenti delle scuole medie e superiori e gli under 14.

22 febbraio 2020