Dorme il lago, / passa il vento / tra sussurri di foglie. / Dilata occhi verde azzurri / in malinconie antiche, / in messaggi indeclinabili. / Trame di pieni e di vuoti / dove un Dio, che non conosco, / compare e scompare / fra i tunnel silenti / della notte.

Angela Catolfi

23 febbraio 2020