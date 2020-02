A Treia, maschere, musica e buffet alla Casa di riposo

In occasione del Carnevale la casa di riposo comunale di Treia si è resa protagonista di vivaci e gioiosi festeggiamenti. L’evento, organizzato nei minimi dettagli dal personale della stessa struttura, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Treia, c’è stato sabato 22 febbraio alle ore 16:00 ed ha coinvolto non solo tutti gli anziani ospiti della casa di riposo ma anche i loro familiari, i quali hanno partecipato all’appuntamento con grande entusiasmo.

La festa in costume – L’incontro è stato allietato da musica, danze ed un piccolo rinfresco preparato dalle operatrici della casa di riposo e dagli stessi familiari degli anziani ospiti. La festa, resa ancor più colorata dai costumi e dalle maschere indossate da coloro che hanno partecipato, ha rappresentato un momento importante di socializzazione e di divertimento, finalizzato soprattutto ad allietare la permanenza nella struttura delle persone più anziane, patrimonio di inestimabile saggezza ed esperienza per l’intera comunità. Presenti al pomeriggio di festa, il Vice Sindaco David Buschittari e l’Assessore ai servizi sociali e alla cultura Luana Moretti.

I ringraziamenti ai collaboratori – L’Amministrazione comunale, dunque, visto il valore che tale evento assume in termini di socialità, aggregazione e sensibilizzazione, coglie l’occasione per ringraziare formalmente tutto il personale addetto alla Casa di riposo comunale per il prezioso lavoro svolto e i familiari degli anziani ospiti della struttura per l’adesione mostrata. Infine, si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione ed alla riuscita della festa e in particolare, l’Associazione Pro Loco di Treia, le volontarie dell’Auser Treia, i frati del Santuario del SS. Crocifisso di Treia e il musicista Enzo D’Ignazio (Carabiniere in pensione) che hanno animato l’evento, la cartoleria “Il Collage” di Passo di Treia che ha fornito gratuitamente i costumi e le maschere di Carnevale.

24 febbraio 2020