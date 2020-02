Scacchi: le scuole classificate per le finalissime regionali

Da San Severino Marche alla finalissima regionale passo breve per alunni e alunne delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, che nei giorni scorsi si sono sfidati, al palasport comunale “Albino Ciarapica”, nella competizione provinciale del Campionato scolastico regionale Trofeo Scacchi Scuola della Federazione Scacchistica Italiana. A promuovere la manifestazione patrocinata dal Comune, l’associazione sportiva dilettantistica “La Torre degli Smeducci” e l’Ufficio Scolastico Regionale. Più di 60 le squadre partecipanti, oltre 200 gli studenti iscritti.

Le classifiche

Categoria Primarie Maschile Misto – primo classificato l’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto, secondo il Comprensivo “Mestica” di Cingoli, terzo il Comprensivo “De Magistris” di Caldarola. Quarto l’Istituto comprensivo “Via Ugo Bassi Zavatti” di Civitanova Marche e quinto l’“Olimpia” di Appignano.

Categoria Primarie Femminile – accedono alle finali regionali l’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto, piazzatosi al primo posto, la “Mestica” di Cingoli, al secondo posto, e l’Istituto comprensivo “Nicola Badaloni” di Recanati. Al quarto posto la “Patrizi – Gigli” di Recanati, quinto l’Istituto comprensivo “Simone De Magistris” di Caldarola.

Scuole Secondarie di Primo Grado categoria Misto maschile – primo classificato l’Istituto comprensivo “Nicola Badaloni” di Recanati, secondo l’Istituto “Sant’Agostino” di Civitanova Marche, terzo il Comprensivo “Ugo Bassi” di Civitanova Marche. Al quarto e al quinto posto gli Istituti comprensivi “Tacchi Venturi” di San Severino Marche e “Patrizi” di Recanati.

Scuole Secondarie di Primo Grado categoria femminile – primi classificati gli alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino Marche davanti a quelli dell’Istituto “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto.

Categoria scuole Secondarie di Secondo Grado allievi maschile misto – primo classificato il Liceo classico “Giacomo Leopardi” di Recanati, secondo l’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche, nella categoria allievi femminile primo classificato sempre il “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche. Infine per la categoria juniores misto, relativa sempre alle scuole Secondarie di Secondo Grado, primo posto per l’Istituto di Istruzione superiore “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche.

Alle premiazioni finali hanno preso parte, fra gli altri, i dirigenti diversi Istituti comprensivi, la presidente dell’Asd “Torre degli Smeducci”, Caterina Ciambotti, e l’assessore allo Sport del Comune di San Severino Marche, Paolo Paoloni.

L’ Asd “Torre degli Smeducci” sta preparando per il 1 marzo il Campionato Giovanile Individuale under 18. La sfida, una selezione sempre a livello provinciale, sarà valida per l’accesso alla fase nazionale 2020.

24 febbraio 2020