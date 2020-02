La Lega tace e il centro destra maceratese invia domande

Il “tavolo” del Centrodestra maceratese manda un messaggio alla Lega e al suo candidato Andrea Marchiori, nel quale pone una serie di domande: “La proposta della Lega vuole essere una candidatura di tutto il centro destra o la Lega pensa di andare da sola? Ci dica Marchiori cosa vuol fare. Non appare chiaro, visto che ha dichiarato di aver pronto anche il programma. Vuol andare solo? L’impegno assunto al tavolo del centro destra era quello dell’unità di tutte le forze e della condivisione delle scelte. È ancora valido? La Lega ha dapprima disertato molte riunioni, dichiarando che bisognava aspettare prima il voto in Umbria, poi quello dell’Emilia. Poi autonomamente ha annunciato il proprio candidato. È condivisione delle scelte questa? Il centro destra non è all’anno zero, non c’è sembrato un lavoro inutile quello del tavolo, purtroppo la Lega sembra non averlo apprezzato”.

Fratelli D’Italia – Idea Macerata – Città Viva – Comitato Anna Menghi – Nuovo CDU – Forza Italia

26 febbraio 2020