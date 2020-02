Tu le patatine fritte come le preferisci: sane o rotte?

Forse un problema d’imballaggio e spedizione, forse un problema di gusto, fatto sta che un’azienda statunitense ha messo in commercio sacchetti di patatine fritte… rotte. Sì, rotte, frantumate. Lo avranno fatto per anticipare le rotture dovute alla spedizione? Come motivazione hanno addotto che molte persone preferiscono mangiare le patatine che sono sul fondo del sacchetto, in quanto le possono versare direttamente in bocca senza doverle prendere con le dita. Mah! de gustibus…

26 febbraio 2020