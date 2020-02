Le storie di Nonno Vingè: le seppie senza testa

Zio Neno de Marcó e le seppie ‘ntarfinate – (Ndr: seppie alle quali i delfini avevano mangiato la testa) – Zio Neno, vondà sua, avìa ‘na memoria da ‘nvidià’ e lo cervello sua daéro lo sapìa ‘doprà’; pe’ li schérzi lu edèra portato e li facìa tando all’amici che a lo vicinato. Mmó ch’edèra doendato avandi co’ ll’anni sapìa doprà’ lo dialetto nostro senz’affanni. Dato che co’ la sciabbica più non ce java, ogni tando co’ la mende sua, sverda, una se ne ‘nventava. Stacéte a sindì’ che t’ha convinato… robba de l’addro monno: da lassàtte senza fiato! T’ha pijàto ‘na panierina de quelle che se usava pe’ lo péscio e… sapisti drendo che ci ha mesto. Siccome lo maro rbuttàva in terra le seppie ‘ntafinate, lu l’ha rcòrde e sverdo su la panierina l’ha méste. “Vergara, venéte che ci-agghjo lo pescio fresco e vèllo!” La vergara sverda jó le scale edè calata pe’ vedéllo ma… nel mendre a la panierina s’èra ‘ccostata quarghe cosa no’ je vuttava vè’ e zitta non c’è stata: “O Neno, ma non vedete che a queste seppie je manga a tutte la testa!?” – “O fregnona – je rispose Neno – che addè, a queste, le vóli fa’ studià’!?”

Nonno Vingè

28 febbraio 2020