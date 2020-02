“Lu virus Corona e lu Ministru!”, due quartine di Cisirino

Roberto Speranza è nato a Potenza il 4 gennaio 1979, è laureato in Scienze politiche e ha conseguito successivamente un Dottorato in Storia dell’Europa Mediterranea. Nel Governo Conte bis Roberto Speranza regge il Ministero della Salute… perfettamente in linea con i suoi studi… per cui, in questo bailamme da coronavirus: “Lasciate ogni… speranza o voi che…”.

“Lu virus Corona e lu Ministru!”

Lu virus Corona ha ormai quasi cchiappato / tuttu lu munnu ch’adè cunusciutu

e tutti quanti lu ghiustu remediu ha pijiato / perché lu virus duvìa èsse subeto battutu.

Nuà ‘taliani statimo sinza lu paracadute. / Scì per nuà le situaziò adè daero critiche

perchè lu ministru nostru de la salute, / penzate… è laureatu in scienze pulitiche!

Cisirino

29 febbraio 2020