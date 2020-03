In Svizzera un produttore di formaggi sta facendo una sperimentazione: alle sue forme di formaggio fa ascoltare musica per vedere se ne viene influenzato il sapore. Avremo caciotte al rock and roll oppure al rondò veneziano? Magari al sapore di Chopin per una serata romantica… Però… vuoi mettere il formaggio pecorino con gli aromi dei Sibillini? Tutta un’altra musica!

1 marzo 2020