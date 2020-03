Liceali maceratesi nella St Peter’s High School di Gloucester

La classe VD del liceo classico Leopardi di Macerata, sezione Cambridge International School, accompagnata dalle insegnanti Giovannina Renzoni e Patrizia Memè, ha trascorso due settimane, dal 2 al 17 febbraio, a Cheltenham, nel Regno Unito, ospitata presso famiglie locali e ha partecipato a un percorso di integrazione scolastica nella St Peter’s High School di Gloucester.

A ogni alunno è stato assegnato un ‘Buddy’ con il quale ha frequentato le varie lezioni in materie come: Inglese, Matematica, Biologia, Chimica, Teatro, Geografia, Storia, Cucina, Arte e Educazione Fisica.

Gli alunni hanno frequentato le lezioni dalle 9 del mattino alle 15:15 del pomeriggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Durante il fine settimana sono state organizzate attività ricreative, una visita a Oxford e la visita alla famosa cattedrale di Gloucester.

L’esperienza è stata molto apprezzata da tutti gli alunni perché hanno sperimentato in prima persona il sistema scolastico del Regno Unito, si sono confrontati con loro coetanei stringendo nuove amicizie.

“Questa esperienza è un esempio dei nostri percorsi di eccellenza – ha commentato la dirigente Annamaria Marcantonelli – ed è stata sicuramente efficace, non solamente dal punto di vista prettamente linguistico. Siamo fermamente convinti che le possibilità che offrono queste sperimentazioni sono in grado di aprire orizzonti migliori ai nostri studenti”. È in programma di fornire la stessa esperienza anche agli alunni dell’attuale IV D, il prossimo anno scolastico.

3 marzo 2020