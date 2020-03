Corridonia, iniziano i nuovi laboratori al “Cag Pippo”

In partenza (Coronavirus permettendo) nuovi laboratori al Centro di aggregazione giovanile “Pippo…per gli amici” del Comune di Corridonia, gestito dalla cooperativa sociale Pars onlus.

Il “Cag Pippo” è un luogo d’incontro, di confronto, di scambio e di relazione che si rinnova ogni giorno con nuove opportunità laboratoriali, coinvolgendo tutte le età.

Il 5 marzo, inizierà la seconda edizione di “Apprendisti erboristi”a cura di Caterina Vassallo e seguirà per tutti i giovedì del mese di Marzo, dalle 15:30 alle 17:00. Ogni incontro sarà dedicato a una pianta officinale: il 5 marzo all’aloe, giovedì 12 marzo al rosmarino, il 19 marzo alla menta e si concluderà il 26 marzo con un pomeriggio dedicato alla pianta di limone. Il corso sarà gratuito.

Dal 9 aprile, “A passo di Zumba” con Roseane Nascimento: 4 incontri previsti ogni giovedì nel mese di aprile, dalle 16:30 alle 18, aperto a tutti i bambini della cittadinanza. Il corso prevede un piccolo contributo economico.

Ogni mercoledì pomeriggio, alle ore 17 laboratorio gratuito di “Pedagogia dell’espressione: testo e scrittura creativa” con la Vivani.

Le finalità degli incontri – “Sono partita da un concetto per me assoluto: dallo spazio inizia tutto, si può scegliere di entrare, di non entrare, di sostare sulla soglia; fondamentale per me è che il laboratorio stia diventando un luogo di identificazione – spiega la Vivani -. Un viaggio dove s’insegnano nuovi linguaggi, si promuovono l’osservazione reciproca e il confronto tra le differenti culture relazionali, si riconosce e valorizza il linguaggio di ciascuno bambino/ragazzo, coinvolgendoli sul significato del loro modo di stare insieme. Sono supportata dalle preziose colleghe, Giulia Gentili, Benedetta Grassetti e Giada Taglioni, vista la numerosa partecipazione, ci sono più di 40 iscritti”.

Teatro di relazione – Presto ci sarà anche un appuntamento speciale con “Teatro di Relazione” a cura di Fabiana Vivani. Un laboratorio teatrale gratuito aperto alle famiglie della cittadinanza, dove i genitori saranno invitati a mettersi in gioco insieme ai loro figli con tante attività ludico-educative.

Informazioni e iscrizioni – contattare i numeri 340 2135634 – 0733 434861 oppure scrivere alla pagina Facebook Cag Pippo.

4 marzo 2020