Un bel successo per la mostra fermana di Lucia Spagnuolo

Grande successo di pubblico e tantissimi apprezzamenti per “Trasparenze”, la mostra personale della poliedrica artista Lucia Spagnuolo curata dalla critica Loredana Finicelli il titolo vuol richiamare uno dei quadri in mostra. Il pomeriggio del 2 marzo, infatti, il Capolinea Cafè di Fermo è stata la cornice perfetta per l’incontro di tanti artisti, accorsi per lo speciale evento artistico e poetico, grazie anche al reading di Gianni Marcantoni (presente con due componimenti) e di LuNa (presente con una lirica).

Loredana Finicelli ha posto l’accento sulla personalità creativa a tutto tondo della Spagnuolo, organizzatrice e artista, tesa alla ricerca di un equilibrio con le sue opere astratte ancora intrise di memoria figurativa. Dall’istallazione, al colore, alla mail art, ai paesaggi esposti, Lucia Spagnuolo è assolutamente originale e si delinea come artista di spicco nel territorio marchigiano.

Prima della degustazione di alcuni piatti, le persone presenti hanno potuto visionare un filmato molto ispirato e al contempo esplicativo, dell’arte della Spagnuolo, un video ideato dalla curatrice della mostra, Loredana Finicelli, e realizzato magistralmente da Emanuela Pisicchio.

Il pomeriggio di condivisione e di confronto è terminato in una ricca cena al Capolinea, luogo da sempre attento alla promozione di artisti contemporanei di rilievo. La mostra resterà aperta e visitabile fino alla metà di aprile.

4 marzo 2020