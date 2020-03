Macerata, Luciani difende Marchiori e attacca Miliozzi

Sono cominciate le prime scaramucce in vista delle elezioni amministrative del capoluogo maceratese, e dopo lo scambio di vedute tra Marchiori e Miliozzi arriva il consigliere leghista Francesco Luciani a dare man forte al collega e non le manda a dire a David Miliozzi, consigliere e candidato a sindaco nelle recenti primarie del centrosinistra, che ha accusato Andrea Marchiori di non aver capito un tubo del PUMS, il piano di mobilità urbana sostenibile di Macerata, infatti Luciani afferma: “Il consigliere Miliozzi accusa Marchiori di non aver letto il piano sulla mobilità che Ricotta e Carancini vorrebbero imporre a Macerata, ma è lui che non sa leggere né le carte in consiglio, né i giornali. Il progetto della funivia era noto in comune e sulla stampa già mesi fa: Miliozzi dove stava? Come consigliere di maggioranza e membro della commissione ambiente e territorio, dormiva o ha fatto finta di non vedere mentre Marchiori denunciava che, per affidare a una ditta di Perugia il progetto del PUMS, il duo Carancini-Ricotta non ha rispettatola normativa sui contratti pubblici sperperando denaro dei maceratesi? Miliozzi dice: con me, niente funivia. Come fa a prometterlo visto che fa e farà da spalla a Ricotta dopo averlo avversato alle primarie? Si sente già odore di crisi o, piuttosto, è Miliozzi che racconta balle in un eccesso di zelo e deferenza da assessore in pectore di Ricotta? Miliozzi prima di accusare qualcuno (Marchiori) dica da quale parte sta”.

5 marzo 2020