Calciatore muore in Irlanda e… resuscita in Spagna

In Irlanda una squadra di calcio di dilettanti aveva un problema: alcuni giocatori non potevano, per motivi di lavoro, prendere parte a una partita e non sapevano come fare. A qualcuno è venuta una idea brillante: è stata annunciata la morte di un giocatore, lo spagnolo La Fuente, perito in un terribile incidente stradale. Grande cordoglio, partita rinviata, ma la Lega si è voluta mettere in contatto con la famiglia del giocatore per porgere le condoglianze ed eventualmente, dare un aiuto. Sorpresa! Il tizio, incolpevole, era vivo e vegeto: era solamente ritornato in Spagna. Potete immaginare, poi, cosa si è scatenato.

6 marzo 2020