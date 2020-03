La funivia contesa e la risposta a Luciani di Miliozzi

Colpi di fioretto politici: dopo la botta di Marchiori c’è la risposta di Miliozzi, altra botta di Luciani e nuova risposta di Miliozzi; motivi del contendere il PUMS e la… funivia che oggi non c’è ma domani ci potrebbe essere.

In risposta a Francesco Luciani (Lega) interviene David Miliozzi (Macerata Insieme): “Colpisce l’attenzione che mi dedica il consigliere Luciani e preoccupa il fatto che confonda un articolo satirico con uno studio di 387 pagine portato avanti da professionisti del settore. Ahimè anche Luciani mostra di non aver letto il documento: i due consiglieri, capaci solo di criticare, mai di proporre, non hanno ancora capito che il PUMS è un piano strategico di lavoro che ha un arco temporale da qui a dieci anni, uno studio professionale che dà gli indirizzi generali sulla mobilità e non impone un bel niente, tanto meno una funivia, perché quando si entra nelle singole scelte non vi è alcuna imposizione, ma totale apertura a modifiche e adattamenti. Sembra poi quanto meno curioso che la Lega prima di pensare a un discorso coeso con le varie forze politiche affini e a idee nuove per Macerata pensi ad attaccare superficialmente il PUMS, senza peraltro aver capito che tipo di strumento sia”.

6 marzo 2020