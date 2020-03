Macerata, ritorna “Il Barattolo” domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo si svolgerà nel centro storico di Macerata (coronavirus permettendo) la nuova edizione de “Il Barattolo”, il mercato di antiquariato, artigianato artistico, hobbistica, collezionismo e prodotti tipici enogastronomici. Sarà anche questa una edizione all’insegna della tradizione, saranno presenti infatti tutte le merci abituali: collezionismo, vintage, artigianato artistico, cucito creativo, hobbistica, modernariato e non mancheranno le idee regalo da donare nel giorno della festa della donna. In piazza della Libertà, come sempre, saranno posizionati i banchi dei prodotti tipici enogastronomici, si potranno gustare piatti della cucina medioevale, piadine con farciture varie e succulente tagliatelle al ragù.

Info: www.lbarattolo.com .

6 marzo 2020