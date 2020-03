Coronavirus – “Insieme in sicurezza” in aiuto dei cittadini

Di fronte all’emergenza del Coronavirus, arrivato anche a Macerata, non possiamo che mettere in evidenza che il concetto di comunità è un elemento essenziale per dare sostegno e aiuto a tutti i cittadini. Ritorna fortemente in considerazione il nostro concetto di Mutualità di Vicinato, che come per i problemi legati all’insicurezza, alla prevenzione e alla sicurezza urbana, si rende fondamentale anche per questa emergenza.

Aiuto alle persone in difficoltà – Sarebbe veramente straordinario se tutti potessimo trasmettere una mutualità tra tutti i cittadini che dovrebbero preoccuparsi delle necessità delle persone che vivono negli stessi quartieri, o condomini, siano essi persone anziane, persone che vivono da sole o intere famiglie in quarantena. Anche i soci dell’associazione “Insieme in Sicurezza”, sono disponibili per chi è in difficoltà o ha paura ad uscire per far fronte alle esigenze quotidiane .

Info – Se volete informazioni sulla Mutualità di Vicinato o avete bisogno di aiuto, noi come associazione “Insieme in sicurezza” siamo a disposizione e potete contattarci all’indirizzo info@insiemeinsicurezza.it o alla nostra pagina Facebook.

Romeo Renis (presidente) e il direttivo

7 marzo 2020