Le storie di Nonno Vingè: Neno de Moricó e lo scannello

Neno non edèra ‘no scenziato ma co’ lo bernoccolo de la saggezza c’edèra nato. Ci-avìa un carretto co’ le sponne ‘n do’ ce putìa capé’ ‘gni co’: lu ce portava in jiro lo garbó’. “Venéte – lluccàva – ci agghjo lo scannello… vedessàte se dè vèllo!” ‘Na òrda ‘na signora ‘n po’ schignizzosa je domannò, pe’ curiosità, ‘na cosa: “O Neno, che dè stato lo viango o lo roscio che t’ha mbriacato?” Isso rmase zitto, senza fiato. Non vulìa passà’ da marducato. Ma essa ‘nzistìa in modo esagerato e ‘st’òmo je désse co’ lo poco fiato che ci-aìa: “Signó’, vu che m’éte ditto se dè stato lo viango o lo roscio… sa che ve dico? Signó’… a vu che ve piace duro o moscio?” Essa rmase tutta compunta e se dè fatta roscia e dè fugghjata via senza fa’ ‘na mòssa!

7 marzo 2020