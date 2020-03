Le difficoltà della poetessa con…“Lu combiùtere”

Ho scritto sembre co’ la machina da scrìe / po’ è scappatu fòra lu combiùtere / vesognàva ‘mbarà’ pe’ addre vie.

Siccome ci-ho ‘n’età avanzata / non era facile ‘zzeccà’ tutti li tasti / e spisso spisso facìo ‘na stupidata.

Po’ finarmende me so’ ‘mbratichita / e su li tasti me parìa de volà’ / me sindìo anghe troppo ‘struìta.

Finghé un jornu tocco ‘n tastu sbajatu: / virgole, accendi, apostrufi tutti spostati / lu raccondu combare tuttu ‘ngarbujàtu.

Porétta me, da capo dovetti rcumingià’ / le fregne me scappava da li pòri / solo dopo jorni me ce rmìsi a ‘ghjustà.

‘N’andra òrda lu virus maledettu / me se magnò ‘n romanzu inderu / da la pasció’ ‘na sittimana stetti a lettu.

‘Ssu combiùtere lu progressu l’ha portatu, / de sicuro era mèjo quann’èra pegghjo, / ‘n gorbu je pijèsse a chj l’ha ‘nvendatu.

Anna Zanconi

8 marzo 2020