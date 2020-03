Macerata, l’appello di Cristiana al Sindaco Romano Carancini

Raccogliamo l’invito di Cristiana Di Stefano che ci prega di far presente al Sindaco Romano Carancini di essersi dimenticato delle persone disabili nella riunione del COC (Centro Operativo Comunale) convocata per affrontare i problemi indotti dal coronavirus.

Nel comunicato del Comune (https://www.larucola.org/2020/03/08/coronavirus-macerata-aiuta-le-persone-fragili-di-3-e-4-eta/) non si parla di persone disabili per cui Cristiana, che ha difficoltà a uscire da casa, chiede aiuto; un “aiutino”, anche fosse solo economico, per poter pagare un’assistente personale almeno finché dura l’emergenza.

10 marzo 2020