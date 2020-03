Macerata, attivo il servizio di consegna farmaci a domicilio

Nell’ ambito delle misure per il contenimento delle occasioni di contatto e per evitare inutili code agli sportelli, l’APM invita gli utenti a privilegiare i canali online disponibili nel sito web www.apmgroup.it alle sezioni “Sportello on line”. È inoltre attiva l’app ApMobilità liberamente scaricabile da Play Store e Apple Store con cui effettuare, in totale sicurezza, il pagamento della sosta, il pagamento degli avvisi e il rinnovo degli abbonamenti parcheggi. Questi canali permettono di offrire un servizio più veloce ed efficiente, senza doversi recare presso gli sportelli. Per ogni ulteriore informazione sono attivi il numero verde: 800 204 233 (da rete fissa) e lo 0733 177 6774 (da rete mobile).

Consegna farmaci a domicilio – È attivo il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per gli anziani, offerto dall’ Apm di Macerata, utilissimo in questo periodo considerate le raccomandazioni legate al contenimento dell’ epidemia da Coronavirus. Il Governo infatti ha invitato gli over 65 a non uscire di casa, se non strettamente necessario. Il servizio viene svolto grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato Anteas e Albero dei Cuori, che tramite i loro operatori provvedono a ritirare la ricetta dal medico di base e a consegnare il farmaco a domicilio della persona anziana senza alcun costo aggiuntivo. Grazie a questa collaborazione, sono centinaia le persone che ricevono quotidianamente i propri farmaci senza doversi recare dal medico di base e poi in farmacia. Per utilizzare il servizio contattare il numero: 334 6634657, attivo tutti i giorni feriali.

11 marzo 2020