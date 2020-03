Scoregge: i cammelli inquinano meno dei bovini

È noto che i bovini emettono flatulenze al metano, contribuendo così all’effetto serra. In Australia un gruppo di ricercatori ha voluto controllare se anche le scoregge di cammelli, dromedari, lama e alpaca avessero la medesima proprietà di quelle delle mucche. Chiusi 16 di questi animali in ambienti sigillati hanno controllato l’aria in entrata e quella in… uscita. Risultato: le scoregge dei camelidi sono meno inquinanti di quelle di tori, manzi e vacche. E gli umani? A volte sembra di essere in una camera a gas…

15 marzo 2020