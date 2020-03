Macerata, il Comune attiva numeri per consegne a domicilio

Il Comune di Macerata, in collaborazione con l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona IRCR, ha attivato due numeri telefonici 340.4736401 e 349.4500867 per assistere anziani, persone sole e chi si trova in difficoltà in questi giorni di isolamento a seguito delle misure anticontagio Covid-19.

Ciò in attesa che sia operativo il numero verde già richiesto da parte dell’ente per questo servizio. E’ il progetto di solidarietà “Macerata Vicina”. Ci si potrà rivolgere a questi numeri per la consegna a domicilio di farmaci e spesa alimentare, per effettuare ricariche telefoniche e altre cose di necessità.

Questa forma di aiuto, attivata dai Servizi sociali comunali in collaborazione con lo Sportello Informanziani IRCR si avvale di 15 associazioni del territorio e di operatori selezionati appositamente e opportunamente formati. Essi offriranno anche supporto e sostegno d’ascolto delle persone più fragili che sentono il bisogno di rompere la loro solitudine, di parlare e condividere difficoltà, paure o emozioni.

Ci si può rivolgere al servizio tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 18:30. Possibile anche contattare gli operatori per mail, scrivendo a maceratavicina@gmail.com. Gli addetti alla consegna saranno muniti di tesserino di riconoscimento e saranno adottate misure per salvaguardare gli utenti.

La foto è di repertorio: gli addetti per le consegne saranno muniti di mascherina e guanti

17 marzo 2020