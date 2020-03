Farmacia Paccacerqua a Sforzacosta di Macerata

Pagina promozionale – È una farmacia o siamo nella scena di un film? Se la pellicola luminosa che corre tutto intorno può dare questa impressione tutto rientra nel naturale ordine delle cose quando l’occhio si posa su scaffali e vetrinette, dove i prodotti tipici di una farmacia ben assortita, colorati e ben ordinati, fanno bella mostra di sé.

Non per caso il motto adottato è “Far bene farmacia” e i fratelli Simonelli, Fabio e Pierpaolo, ci si mettono d’impegno per soddisfare i clienti. Oltre l’accoglienza, perché, come recita un detto antico, anghe l’occhiu vòle la parte sua! ci sono altri particolari che rendono la Farmacia Paccacerqua particolarmente efficiente, a iniziare dall’orario continuato (8:30 – 20:30), tutti i giorni domenica compresa.

Poi il rinnovamento ha coinvolto il reparto cosmetici che presenta i prodotti di nuove aziende. Spiega Pierpaolo: “Perché le signore che vengono da noi devono essere sempre le più belle!” Ma l’asso nella manica si nasconde nei sotterranei… è un impianto robotizzato che garantisce un servizio rapido, con l’aggiornamento costante dei medicinali in scadenza e senza errori per quanto riguarda i dosaggi di confezioni esternamente uguali ma dal contenuto dissimile. Questo per gli utenti, mentre per la farmacia c’è il vantaggio della razionalizzazione del magazzino che fa evitare inutili perdite di tempo.

Dovesse mancare la corrente? – “Nessun problema – risponde Pierpaolo – il gruppo elettrogeno garantisce la continuità del servizio”.

I clienti come hanno preso questa novità? – “Contenti perché i tempi di attesa si sono ridotti di molto, tanto che una signora ha commentato: lo voglio in casa! così mi sistema la spesa e come mi metto a cucinare trova e mi porta tutti gl’ingredienti!”

Una ulteriore novità, sempre per offrire il miglior servizio al clienti, si trova fuori dalla farmacia, nel parcheggio antistante la stessa. È un distributore automatico di prodotti di uso comune; sono sessanta articoli tra cui l’alcol test, cerotti, siringhe, assorbenti, disinfettanti, rinfrescanti, creme per le mani, prodotti per la pulizia della pelle, cotone idrofilo, termometri e tanti altri, da poter prendere anche in orario di chiusura.

18 marzo 2020