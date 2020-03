San Severino Marche: due infetti, iniziative di Comune e CRI

Primi casi di coronavirus a San Severino Marche: due infettati e 14 persone, in gran parte familiari dei due settempedani, in isolamento a casa propria. Il Sindaco Rosa Piermattei invita tutti a non uscire da casa, farlo solo per una emergenza evitando nel modo più assoluto gli assembramenti.

Attivati due numeri telefonici – L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione di tutti i cittadini due numeri telefonici per la consegna della spesa e dei generi di prima necessità, ma anche per fornire assistenza e risposte ad eventuali quesiti oltre che per dare le giuste informazioni. I due numeri attivati dal Comune di San Severino Marche e a disposizione dei cittadini sono attivi tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Per generi di prima necessità, ricariche telefoniche e per fare la spesa ci si può rivolgere ai volontari del gruppo Comune di Protezione Civile tel. 3336116712. Per avere assistenza, risposte ai propri quesiti, informazioni su come comportarsi invece è a disposizione il numero di tel. 3336116675.

Croce Rossa: farmaci a domicilio – La Croce Rossa Italiana, Comitato di San Severino Marche, ha avviato da alcuni giorni il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per anziani, fragili e immunodepressi. Il servizio è gratuito, l’eventuale costo dei farmaci è a carico dei richiedenti. Per venire incontro a chi ne ha bisogno il Comitato settempedano CRI offre ai richiedenti la possibilità di chiamare direttamente le farmacie e concordare per la consegna che sarà poi effettuata dai volontari stessi dalle ore 12 alle 13:30 e dalle 18 alle 20. In alternativa si può chiamare anche il numero verde 800-065510 attivo 24 ore su 24.

La redazione de “La rucola” consiglia: non uscite da casa, leggete un libro!

18 marzo 2020