Festa di San Giuseppe: una supplica uniti dalla preghiera

I vescovi Italiani in comunione con il Papa per la festa di san Giuseppe, oggi 19 marzo, alle ore 21:00, invitano tutti i fedeli a unirsi nella recita del santo Rosario: “Pregheremo Dio per intercessione di San Giuseppe con la preghiera più cara a Maria. Sarà davvero come stare spiritualmente al centro della Sacra Famiglia, come unica famiglia umana ed elevare a Dio una supplica accorata perché ci salvi da questo flagello”.

Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.

Il vescovo Nazzareno Marconi: “Come famiglia diocesana pregheremo insieme, ognuno a casa propria, anch’io: guiderò la preghiera dall’episcopio”.

Chi vuole potrà collegarsi al canale YouTube diocesano (https://www.youtube.com/user/diocesimacerata) o in diretta su EmmeTV Canale 89.

19 marzo 2020