Il Rotary Club Matteo Ricci dona 300 mascherine

Di fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19, il presidente del Rotary Matteo Ricci Andrea Cirilli ha voluto dimostrare la propria vicinanza e quella del Club al Comune di Macerata con un gesto concreto donando ai Servizi sociali dell’Ente 300 mascherine chirurgiche. I presidi medici sono destinati ai volontari e agli operatori impegnati nel progetto di solidarietà “Macerata Vicina”, attivato dal Comune di Macerata, in collaborazione con l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona IRCR, che risponde al numero verde 800 814 819 per assistere anziani, persone sole e chi si trova in difficoltà in questi giorni di isolamento a seguito delle misure anticontagio Covid-19.

Il ringraziamento del Sindaco Carancini – “Un grazie di cuore al presidente Andrea Cirilli e ai suoi associati per questo atto di grande altruismo e generosità. Ritornano sempre puntuali, come in tanti altri momenti di emergenza, i service di solidarietà del Rotary Club Matteo Ricci a dimostrazione della vicinanza alla nostra comunità e ancora una volta al fianco delle Istituzioni”.

26 marzo 2020