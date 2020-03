Solitario pellegrinaggio del Vescovo per pregare al cimitero

Così come indicato dalla Chiesa italiana, oggi venerdì 27 marzo, alle 10, il Vescovo Nazzareno Marconi, si è recato in visita privata con un pellegrinaggio a piedi, da solo, al cimitero di Macerata per un momento di raccoglimento e benedizione dedicato a tutti i defunti e, in particolare, a tutte le persone che in questa fase di emergenza sanitaria sono salite in Cielo e per le quali non è stato possibile celebrare il funerale o ricevere un segno di vicinanza e pietà.

Prima della preghiera nel cimitero cittadino, il Vescovo ha celebrato una Santa Messa di suffragio nella cappella privata dell’episcopio – trasmessa come ogni mattino alle 7:30 da EmmeTv e in streaming sul canale YouTube della diocesi – rinnovando l’affidamento al Signore di tutti i fratelli e di tutte le sorelle che hanno raggiunto la casa del Padre in questi giorni di epidemia, esprimendo affetto e vicinanza a tutti coloro che sono nel pianto e nel dolore.

27 marzo 2020