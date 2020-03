Sisma 2016, pronti 50milioni di euro per pagare i tecnici

Riceviamo e pubblichiamo da Patrizia Terzoni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera: “Il Commissario straordinario Legnini, dando seguito con l’ordinanza 94 alle norme approvate da tempo dal Parlamento, ha trasferito agli uffici regionali per la ricostruzione i primi 50 milioni di euro per pagare l’anticipo del 50% sulle spettanze dei professionisti impegnati nella redazione dei progetti. Invito dunque i tecnici a presentare le domande affinché tutta la progettazione proceda speditamente. I moduli sono disponibili, a partire dalle richieste per i 7.000 progetti già depositati. La ricostruzione deve avanzare più spedita, dobbiamo ridare tranquillità ai cittadini e alle imprese anche per affrontare gli ulteriori problemi che il paese sta subendo. I tecnici ora possono operare per presentare tutti i progetti per far rinascere i paesi colpiti dal sisma”.

28 marzo 2020