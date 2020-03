La creatività di Carlo Iacomucci in questi giorni d’isolamento

Nonostante questo periodo di isolamento imposto per causa di forza maggiore, al fine di bloccare i contagi e l’avanzata del Covid19, l’artista non conosce pause e continua a creare con la forza della sua fantasia. L’arte costituisce un’ arma molto potente per contrastare gli effetti dell’ isolamento in casa o nei propri laboratori e, anche se lo spirito non è, per ovvi motivi, quello di sempre, per l’artista di arti visive, questa particolare situazione di solitudine, rappresenta un momento positivo per non farsi venire pensieri negativi e perciò la realizzazione di opere, diventa un motivo in più per riflettere e approfondire temi umanamente e psicologicamente poco piacevoli.

Sulla scia di queste considerazioni, anche il Maestro Carlo Iacomucci, per combattere la noia dovuta al lungo isolamento, continua a lasciare i suoi segni colorati su di uno spazio geometrico, ponendo la propria riflessione sulla visione di una vita futura più umile e ricca di dialogo, in grado di contrapporsi a una forma di progresso meno invasivo e più controllato per l’intera umanità. In definitiva, il messaggio dell’artista Iacomucci vuole essere semplicemente un invito a cercare la luce in fondo a ognuno di noi, per poter arrivare, un giorno non troppo lontano, alla salvezza materiale e spirituale della condizione umana. In foto due opere dell’artista urbinate, ispirate a questo periodo.

Patrizia Minnozzi

30 marzo 2020