Una tenera poesia dialettale di Enrico Ricciardi: “La madre”

La mamma è sempre la mamma, in qualsiasi epoca, in qualsiasi momento, in qualsiasi lingua, anche con il dialetto sarnanese.

La madre

Lu dolore più forte ne la vita, / lu pròi quanno la mamma te se mòre; / sendi che te se rapre ‘na firita / ne la parte più viva de lu còre.

E dici: “Mamma cara, do’ sci jita, / o Dio che pena grossa, che dolore! / Su lu jardì de ‘st’alima ‘vvilita / manca senza de te lu mèjo fiore.

La matre è cara, vòna, ‘ffittuosa / che non te ‘nganna e non te fa vuscìa; / verso li fiji è sempre premurosa.

Io non te saccio dì comme che scìa, / ma quanno te succede quarche cósa, / venghé sci vécchju gridi: “Mamma mia!”

Enrico Ricciardi

30 marzo 2020