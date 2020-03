“Brinderemo / brinderemo / qualcuno brinderà / mentre tu / Covid / brucerai all’inferno / per quello che hai fatto”. Sono questi i versi inseriti nella poesia visiva di Mario Monachesi e sono di buon auspicio in base ai dati odierni sulla diminuzione dei contagi. Ma… non abbassate la guardia, state ancora a casa.

31 marzo 2020