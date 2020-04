Macerata, l’Aipa dona 3mila euro alla CRI maceratese

Al gesto di grande solidarietà e vicinanza alla Croce Rossa Italiana di Macerata e a tutta la popolazione maceratese da parte dell’AIPA (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulanti), risponde la Presidente di CRI Macerata, Rosaria Del Balzo Ruiti: “Il Comitato di Croce Rossa di Macerata esprime tutta la sua gratitudine per la donazione ricevuta dall’AIPA. Si consolida anche con questo gesto la sinergia già esistente tra le nostre associazioni, come già accade per la giornata di creening per le fibrillazioni atriali che le due associazioni realizzano in piazza della libertà a Macerata. La somma donata, pari a 3mila euro, verrà utilizzata dal comitato CRI di Macerata per l’acquisto e la consegna a domicilio di beni di prima necessità alle famiglie maceratesi in difficoltà economica e per l’acquisto di presidi sanitari essenziali per lo svolgimento dei servizi del comitato CRI”.

Ha dichiarato il Presidente dell’AIPA Giovanni Di Geronimo: “Nel clima di collaborazione esistente con la CRI di Macerata, l’Associazione Onlus ODV AIPA di Macerata ha ritenuto doveroso in questo momento di emergenza di donare le quote dei propri iscritti a favore della CRI di Macerata, per il reperimento di beni di prima necessità. l’Associazione AIPA attraverso l’impegno dei volontari garantisce nel centro TAO (Trattamento Anticoagulante Orale) dell’Ospedale di Macerata sostegno e aiuto ai 1.800 pazienti che hanno bisogno della terapia anticoagulante (Coumadin). Il centro TAO, unico nelle Marche, provvede al prelievo digitale del sangue e alla relativa terapia e si avvale di personale medico e paramedico di grande professionalità e umanità.I Pazienti, in grande maggioranza con patologie relative a fibrillazioni atriali, ictus, embolie etc. anche in questo delicato momento possono avvalersi del centro TAO. Continueremo la nostra collaborazione con la CRI per altre iniziative a favore delle persone più sofferenti della nostra comunità”.

1 aprile 2020