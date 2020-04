Stornelli maceratesi raccolti dal poeta Mario Affede

Fior de granato – Lo mio còre dar petto m’è partito, so’ gghjtu per cercà’ e no’ l’ho trovato! E m’è partito: è stata la mia bella, l’ha rubbàto e angora non me l’ha ristituito!

Fiore de canna – Più billina de vu’ non c’è ‘na donna, ma mille vòrde le vellezze ‘nganna!

Fiurin fiurèllu – Ci avete li labbrucci de corallo, la vocca d’oro, er nasu tandu vellu; e ce l’avete comme perle li dendi, con un zurrisu ‘nammorà’ facéte!

Fiore de ruta – Co quill’ucchjtti, stella mia ‘dorata, la frève fai vinì’ a chj non l’aùta!

Fior de gramaccia – Chj se ‘vvicina a voi, bella, se ppiccia pe’ lo sprennore de la vostra faccia.

Fior de viola – Ci sta d’amor per voi chj se la fila e voi non je la dite ‘na parola.

2 aprile 2020