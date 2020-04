Versi del poeta maceratese Mauro Ruzzu: “I miei pensieri”

L’essere umano diventa pensiero, immerso nella natura dove tutto si svolge secondo ritmi prestabiliti, continui, come il sorgere della prima stella, e la visione del tutto porta alla comprensione e al turbamento conseguente.

I miei pensieri

I miei pensieri sono sogni / nel riverbero sull’Oceano della vita. / Sono come ami gettati nel mare / con le reti trasparenti dei tramonti / dove la morte non è una meraviglia / e dove non si perde mai / la prima stella del mattino.

Lei è la voce pura del Tuo creato. / Lei è il riflesso del Libro / delle sante parole / che mi mormorano al cuore, / turbandomi l’anima.

Mauro Ruzzu

3 aprile 2020