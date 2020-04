Macerata, donate crostate fatte in casa alle Forze dell’Ordine

Un vassoio con crostate dolci e salate fatte in casa donato in segno di riconoscenza per il lavoro che le Forze dell’Ordine stanno svolgendo in questi giorni di emergenza. È con questo semplice gesto che la signora Claudia, volto noto in città per essere la storica commessa del negozio di calzature Bordi in corso Cavour a Macerata, ha voluto esprimere la gratitudine per il lavoro di controllo ma soprattutto di vicinanza e di aiuto alla popolazione che Carabinieri, Polizia di stato e Polizia locale stanno portando avanti mettendo a rischio anche la propria incolumità.

Un gesto che è stato particolarmente apprezzato da donne e uomini delle Forze dell’Ordine che si trovano ogni giorno in prima linea nel contrasto all’epidemia sanitaria. Il comandante della Polizia locale, Danilo Doria, che ha tenuto i contatti con la signora Claudia, le ha fatto recapitare a nome di tutti i colleghi una copia del calendario della Polizia locale in segno di ringraziamento per il gradito dono.

Nelle foto la consegna del Calendario della polizia locale, il vassoio con il ringraziamento fatto recapitare al Comando di polizia locale e Polizia di Stato.

4 aprile 2020