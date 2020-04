Tristezza a Castelraimondo: primo decesso da Covid19

Con l’aggiornamento dei dati relativi al contagio da Covid-19 nel nostro Comune di Castelraimondo, purtroppo con profondo dispiacere diamo l’ultima notizia che avremmo voluto ricevere, quella del decesso di un ospite della casa locale di ospitalità che nei giorni scorsi era risultato positivo al virus ed era successivamente stato ricoverato all’ospedale di Civitanova. Si tratta di Vincenzo Bellagamba, di 68 anni, originario di Pievebovigliana, che si è spento nella notte passata all’ospedale di Civitanova. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità vadano le più sentite condoglianze e profonda vicinanza in questo momento difficile ai suoi famigliari.

Aggiornamento della situazione – Comunichiamo il quadro aggiornato a questa mattina della situazione sul territorio comunale di Castelraimondo. A oggi, sono risultati positivi al coronavirus 20 anziani ospiti della casa di riposo e 9 cittadini residenti, per un totale di 29 persone su tutto il territorio comunale, mentre sono 14 i cittadini in isolamento fiduciario. Risultano positivi in totale 4 operatori della casa di riposo, di cui uno residente a Castelraimondo e 3 in altri Comuni.

Al lavoro i medici di famiglia – Con la preziosa collaborazione dei medici di famiglia, inoltre, è iniziata la somministrazione dei farmaci per le cure necessarie agli ospiti della casa di riposo risultati positivi. Ricordiamo che già da quando sono emersi i primi sintomi, sono stati ricavati due percorsi separati all’interno della struttura, la quale da oltre un mese è chiusa alle visite dall’esterno. La situazione resta costantemente monitorata e sotto il controllo delle autorità competenti e degli operatori che non finiremo mai di ringraziare per il grande lavoro che stanno portando avanti.

Renzo Marinelli – Sindaco di Castelraimondo

4 aprile 2020