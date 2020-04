L’evasione dalla “quarantena” prefigura l’accusa di omicidio

Sanzioni penali – Molto più gravi le contestazioni per chi dovrebbe stare chiuso in “quarantena” ma viene sorpreso fuori casa, in questo caso scattano le sanzioni penali che vanno dalle lesioni personali, dolose o colpose, fino, teoricamente, all’omicidio.

Sanzioni pecuniarie – Il nuovo illecito amministrativo, prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro che viene incrementata di un terzo se il fatto è commesso con l’uso di un veicolo. In caso di recidiva, cioè se si viene trovati più volte a non rispettare i divieti, l’importo viene raddoppiato. Attenzione anche a chi possiede attività commerciali e imprenditoriali, perché non osservare l’obbligo di tenere chiuso può aggiungere alla multa anche la chiusura obbligata per un periodo da 5 a 30 giorni. I controlli, sia sulle persone che sugli autoveicoli, proseguiranno e saranno intensificati in prossimità anche delle festività pasquali.

I “furbetti” della passeggiata – Stretta sui controlli, da parte della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche, per scovare i troppi “furbetti” che continuano a circolare impunemente anche in questi giorni di massima allerta per l’emergenza sanitaria Covid-19. Dovrà pagare 400 euro di multa il trasgressore che, a piedi, è stato fermato nei pressi della sede del Comando della Municipale e, che lontano dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ha cercato di accampare la scusa di doversi recare a fare la spesa. Accertato che si trattava solo di una inutile bugia, gli agenti gli hanno fatto compilare il modulo dell’autocertificazione cui è però seguito un verbale di contestazione della violazione alle nuove norme introdotte dal Governo.

Ricostruzione, la situazione – A San Severino Marche sono 430 le pratiche di ricostruzione presentate e inserite nel portale Domus Sisma-2016. Di queste 290 fanno riferimento alla ricostruzione leggera B – C, 136 alla ricostruzione pesante E e altre 4 alle attività produttive; altre 45 pratiche interessano la delocalizzazione di queste ultime. In totale sono state finanziate 217 pratiche per un totale di 35.664.546,63 euro di cui 195 relative alla ricostruzione leggera B – C e 22 alla ricostruzione pesante E; di queste ne sono state chiuse 162 con riferimento alla ricostruzione sisma 2016, 3 relative alla ricostruzione pubblica e altre 37 con riferimento al cosiddetto Sisma Bonus.

Buoni spesa alimentari – Sono cinque le imprese settempedane che, alla data del 3 aprile, hanno dato disponibilità al Comune di San Severino Marche al ricevimento dei Buoni spesa alimentari assegnati, tra le misure di sostegno all’emergenza Covid-19, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo. Dalla prossima settimana l’ufficio Servizi Sociali del Comune inizierà la distribuzione dei Buoni spesa.

Negozi aderenti – Coop Alleanza 3.0, con sede in via Virgilio da San Severino n. 68, che ha anche deciso di applicare un ulteriore sconto del 10% sull’importo del valore del buono; Supermercati Sì con Te, con sede in via Ranaldi n. 8 e in piazzale Del Commercio n. 34; Alimentari Luciano di viale Santa Margherita n. 169 località Cesolo; Minimarket di Branchesi Stefano di via Giovan Battista Caccialupi n. 38 ; Antica Latteria Crai di viale Bigioli n. 68.

Buoni Carburante – Ai primi assegnatari dei Buoni Spesa, grazie a una donazione di mille euro da parte della Simonetti Mario Srl che opera nel settore della distribuzione di carburanti da oltre cinquant’anni ed è presente nelle regioni Marche, Umbria e Abruzzo con le stazioni dei marchi Is e Ip, saranno consegnati anche buoni carburante del valore di 30 euro.

Scadenza domande – Il Comune ricorda che i titolari di attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari sono invitati a comunicare, entro il 7 aprile 2020 e tramite apposito modello da inviare via mail, la propria disponibilità al ricevimento dei Buoni spesa il cui rimborso, con i fondi pubblici appositamente assegnati al Comune, avverrà in base alle procedure indicate in un apposito avviso https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/avvisi-cms/buoni-spesa-alimentari-covid19-procedure-e-modulistica/ dove è anche disponibile la modulistica sia per i cittadini che per le imprese.

Istituto Croce Bianca – Lavori di ricostruzione terminati all’Istituto Croce Bianca, in località Rocchetta e revocata la Ordinanza con la quale era stata dichiarata non agibile la struttura che ospita da più di cinquant’anni una comunità terapeutica residenziale impegnata nell’assistenza carceraria e post-detentiva e nella salvaguardia dell’emarginazione sociale oltre che nella cura e nel reinserimento socio lavorativo di soggetti affetti da disturbi derivanti da nuove e vecchie forme di dipendenza patologica anche sottoposti a misure alternative alla reclusione. La revoca fa seguito ad opere di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato della struttura per un importo di circa 425mila euro.

Passeggiata virtuale – Seconda, e ultima parte, della passeggiata virtuale che l’iniziativa “A casa con i Teatri di Sanseverino” regala, ad abbonati e non, in questo periodo in cui l’emergenza Coronavirus costringe tutti a restare chiusi al proprio domicilio. Il direttore artistico dei teatri, Francesco Rapaccioni, prosegue il suo tour alla scoperta del ricco patrimonio conservato all’interno della pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi” a palazzo Manuzzini. Il racconto è disponibile all’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1jGU8HN-8JRKvbrtXvEdTD2fhsHYdXQ4g/view?usp=drivesdk La visita consente di riscoprire le straordinarie opere del Crivelli, dei fratelli Salimbeni, di Lorenzo d’Alessandro, Bernardino di Mariotto, Niccolò di Liberatore detto l’Alunno insieme al grande capolavoro di Pinturicchio “La Madonna della Pace”.

5 aprile 2020