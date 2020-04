Su Videotolentino la Passione di Cristo 2019 di contrada Bura

Il periodo che stiamo vivendo ci porta necessariamente a cambiare le nostre abitudini e le nostre tradizioni. L’associazione culturale Don Primo Minnoni di Tolentino, che avrebbe dovuto rappresentare la sua XIX edizione della Sacra Rappresentazione Popolare della Passione di Cristo in contrada Bura, nel giorno della domenica delle Palme, oggi non sa se e quando si potrà realizzare l’evento ma vuole comunque esserci a celebrare con chi lo vorrà la Settimana Santa che ci condurrà alla Pasqua di Resurrezione.

Quindi l’evento per ora non ci sarà ma venerdì 10 aprile alle ore 21:00, Venerdì Santo, Canale 14 Videotolentino trasmetterà il video realizzato nell’edizione 2019, nella sua interezza e in anteprima.

In questa particolare fase che ci richiede coraggio, fede e speranza, solidali con le persone che stanno soffrendo per questo terribile virus, con i loro familiari, con tutto il personale sanitario che lotta insieme a loro e con chiunque abbia a che fare con il contrasto all’emergenza, porteremo questo piccolo segno di vicinanza a tutte le persone che vorranno partecipare alla visione televisiva con noi. Grazie alla bellezza delle immagini, al valore delle parole e dei gesti degli oltre 180 figuranti, che nel 2019 hanno contribuito a realizzare la Sacra Rappresentazione Popolare della Passione di Cristo in contrada Bura, vivremo in altro modo, comunque coinvolgente, un evento culturale e religioso molto amato.

È questo un gesto simbolico anche per mantenere vivo il ricordo dell’ideatore della Passione alla Bura, l’indimenticabile parroco Don Primo Minnoni, che negli anni sessanta volle iniziare questa tradizione sacra, che abbiamo ripreso nel 2002 e che non vogliamo interrompere per quello che ci è possibile in questa fase.

Sulla pagina Facebook “Passione di Cristo” sono già diffuse foto, immagini e informazioni per condurre a conoscere e apprezzare questa rappresentazione, la cui regia è da sempre stata curata da Ada Borgiani. Con altre associazioni simili, che propongono rappresentazioni della Passione in alcuni comuni d’Italia, in questi ultimi mesi si stanno affrontando i passi necessari per portare anche questo evento a ottenere l’importante riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

Quindi, pur restando a casa, l’Associazione Don Primo Minnoni non si ferma, perché crede molto nella significativa Rappresentazione che organizza. Buona Pasqua.

6 aprile 2020