È lo stop definitivo al campionato di volley Serie A3

La stagione sportiva della Menghi Pallavolo Macerata finisce qui. A causa della emergenza Coronavirus, il Campionato di Serie A3 Credem Banca viene chiuso in maniera definitiva. Questa la decisione presa dalle Consulte di SuperLega, Serie A2 e A3, dopo le videoconferenze avvenute ieri, che hanno visto tutte le società di pallavolo maschile confrontarsi per raggiungere una soluzione di comune accordo. Il Consiglio di Amministrazione ha accolto il parere favorevole alla sospensione definitiva espresso a maggioranza per la SuperLega e all’unanimità per Serie A2 e A3.

Il videomessaggio del Vice-Presidente della Menghi Pallavolo Macerata Gianluca Tittarelli pubblicato sugli account social della società: “È stata una decisione inaspettata, un mese fa nessuno pensava saremmo arrivati a questo punto. Ci dispiace dover fermare un campionato che ci stava dando soddisfazioni, la squadra era terza in classifica e avrebbe disputato i Play-Off. Ci dispiace anche non poter salutare i nostri giocatori di persona ma, del resto, stiamo vivendo una emergenza particolare. Un evento tragico, che non permette di portare a termine la stagione. In questo momento contiamo i morti, siamo tutti consapevoli degli enormi sforzi che i professionisti, del campo medico e non solo, stanno facendo. Tutte queste motivazioni ci spingono a condividere in pieno la decisione di annullare il campionato all’unanimità. Ci faremo trovare pronti a ricominciare da dove abbiamo lasciato e a ritrovarci insieme una volta che avremo messo alla spalle questi tristi giorni”.

7 aprile 2020