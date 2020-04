Attività da svolgere in casa con i figli in questo periodo

L’associazione onlus “Genitori&Figli, per mano”, con la sede a Sforzacosta di Macerata, anche in questi tempi di isolamento da coronavirus continua a supportare le famiglie e i bambini 0-3 anni e oltre. L’Associazione, che nei tempi di normalità offriva tante attività gratuite per le famiglie con i bambini piccoli, continua a essere solidale e attiva attraverso i propri social e la newsletter whatsapp (numero di telefono per iscriversi gratuitamente è 370.3139727). Le attività di questo periodo – Sono attive la consulenza a distanza, il progetto di video-pills di lettura in inglese per i bambini e i genitori dove in pochi minuti viene letto e presentato un libro in inglese; vengono date le utili dritte e info ai genitori sui libri, le attività correlate, su ciò che possono fare a casa da soli, come farlo ecc. (la raccolta dei video si può trovare sul sito dell’Associazione: www.genitoriefiglipermano.wordpress.com). Le attività ordinarie – Ricordiamo quali sono le attività ordinarie dell’Associazione che auguriamo potranno riprendere il prima possibile: Playgroup d’Inglese, Mercoledì Artistici, Laboratori Verdi (ecologia/riciclo/riuso) “Fridays For Future”. Attività permanenti – I servizi permanenti riguardano Biblioteca, Pannolinoteca, Fascioteca, Puzzleteca, Musicoteca, Consulenze, Formazione, Uscite didattiche, Vigilanza della tutela dei diritti delle famiglie e bambini-9 mesi/3 anni compiuti e advocacy sui temi inerenti le famiglie e bambini-9mesi/3anni compiuti.

9 aprile 2020