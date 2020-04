Tradizionale modo di verseggiare dialettale: “Dispetto amoroso”

M’è stato ditto che tu vo’ ghj via, / che te ne frechi dell’amore mia! / Non te recòrdi? Tu te si prumistu, / mmó adè cuscì: chi s’è vistu s’è vistu?

M’hi pregato come a la Madonna / dicìi ch’èro per te l’unica donna… / non póli èsse farzu e traditore / de scordàtte cuscì de tandu amore!

‘Gni strata, ‘gni paese ‘n dove bbócchi / pòzza bagnà’ de lacrime dell’occhj, / se ‘vveleni per te ogni fondana, / e che te sòni mortu ‘gni cambana!

Giovanni Ciurciola

10 aprile 2020