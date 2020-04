50 anni fa Rita e Alfredo sposi: festa rimandata a fine pandemia

La domenica del 12 aprile 1970, nella chiesa parrocchiale di Madonna del Monte, Rita Bernacchini del posto e Alfredo Tartabini di Potenza Picena, coronavano, dopo anni di fidanzamento, il loro sogno d’amore. Lei sarta e lui operaio alla Bontempi, attorniati da parenti e amici si giuravano, nella buona e nella cattiva sorte, eterna fedeltà. Seguì il tradizionale pranzo “sotto lu tennó”. Quest’anno, domenica 12 aprile, Pasqua di resurrezione, avrebbero avuto il desiderio di ripresentarsi di nuovo di fronte all’altare della chiesa di Madonna del Monte, per rinnovare il giuramento d’amore dopo 50 anni di felice matrimonio. Purtroppo il sopraggiunto coronavirus ha fatto precipitare gli eventi e, per ora, cancellare il tutto. Nell’attesa di una nuova data, speriamo davvero presto, la figlia Barbara, il genero Fabrizio, la nipote Rachele, la sorella Gianna, il cognato Sante e i parenti, vogliono stringersi, anche se virtualmente, attorno alla coppia. Tutti insieme fanno giungere a Rita e Alfredo gli auguri più sentiti per questo importante 50°. L’appuntamento con l’altare di Madonna del Monte è solo rimandato. Ancora auguri e felicitazioni alla coppia.

12 aprile 2020