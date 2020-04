Non buttare via il tuo valore, altrimenti avrai compromesso il tuo futuro. Un po’ come il vecchio detto popolare: chi semina vento raccoglie tempesta.

Semi di gramigna

Non offrire la tua bellezza

a semi di gramigna

se odiare non vorrai

il giorno del raccolto.

Matteo Ricucci

16 aprile 2020