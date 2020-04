Dal dottore un bambino impudente con risposta pertinente

Dice un proverbio non necessario di spiegazione che li puji e li frichi spòrca casa (i polli e i bambini sporcano casa), ed è il caso di tirarlo in ballo prima di raccontare il seguente fatto. Una donna si presenta dal medico tenendo per mano un suo figlioletto sui cinque anni. Il medico, che conosce bene la donna, la accoglie rivolgendole senza complimenti questa domanda: “Allóra, a cchj devo visità’, a tte o a lu fricu?” (Allora, chi devo visitare, te o il bambino?). Se ne esce fuori contrariato il ragazzino: “E tte pare che sse duvìi visità’ a éssa, a mme me se portava?” (E ti pare che se dovevi visitare lei, mi si portava?).

Claudio Principi – tratto da “Dicerie popolari marchigiane”

19 aprile 2020